Nötigung im Straßenverkehr sowie Verkehrsunfall

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Fahrweise der beiden PKW geben können.



Weiterhin kam es am selben Tag, gegen 14:35 Uhr, in Melsbach, Friedrich-Ebert-Straße, Einmündung Altwieder Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen den beiden PKW. Der PKW Golf fuhr dem PKW BMW auf. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



Telefon: 02634-9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell