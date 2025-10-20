Nötigung im Straßenverkehr auf der B 256



Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die B 256 aus Fahrtrichtung Schürdt kommend in Richtung Flammersfeld und mußte aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, welches sich trotz nahendem Gegenverkehr in einem Überholvorgang befand, stark abbremsen und auf den unbefestigten Fahrbahnrand ausweichen. Es kam nicht zu einem Verkehrsunfall, der Überholende hatte bereits zuvor und im Anschluß mehrere Pkw auf der Strecke zwischen Flammersfeld und Schürdt überholt.

Hinweise zu der Verkehrssituation oder dem Überholenden Pkw sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



