Neuwied ST Heimbach-Weis – Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42 – Pressefolgemeldung

Am Mittwoch, den 07.10.2026, ereignete sich auf der B42, Bendorf Rtg Neuwied, in Höhe der Anschlussstelle Engers gegen 11.35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Den ersten Ermittlungsergebnissen und Zeugenaussagen zufolge dürfte die Unfallverursacherin in Fahrtrichtung Neuwied gefahren sein, als sie nach dem Überholen eines Lkw von links nach ganz rechts gezogen ist, um an der Anschlussstelle Engers die B42 noch zu verlassen.

Hier kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke, durchbrach diese und wurde ausgehoben. Im Anschluss überschlug das Fahrzeug sich und kam auf einem Wirtschaftsweg neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen, eine Frau und kleines Kind, wurden bei dem Unfall schwer, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlich verletzt. Unfallursächlich dürfte ersten Erkenntnissen nicht angepasste Geschwindigkeit sein. Im Einsatz waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Neuwied und die Straßenmeisterei, jeweils mit mehreren Fahrzeugen. Die Anschlussstelle Engers wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.



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