Neuwied ST Heimbach-Weis – Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42 – Pressefolgemeldung

Hier kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke, durchbrach diese und wurde ausgehoben. Im Anschluss überschlug das Fahrzeug sich und kam auf einem Wirtschaftsweg neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen, eine Frau und kleines Kind, wurden bei dem Unfall schwer, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlich verletzt. Unfallursächlich dürfte ersten Erkenntnissen nicht angepasste Geschwindigkeit sein. Im Einsatz waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Neuwied und die Straßenmeisterei, jeweils mit mehreren Fahrzeugen. Die Anschlussstelle Engers wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.
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Hier kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke, durchbrach diese und wurde ausgehoben. Im Anschluss überschlug das Fahrzeug sich und kam auf einem Wirtschaftsweg neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen, eine Frau und kleines Kind, wurden bei dem Unfall schwer, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlich verletzt. Unfallursächlich dürfte ersten Erkenntnissen nicht angepasste Geschwindigkeit sein. Im Einsatz waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Neuwied und die Straßenmeisterei, jeweils mit mehreren Fahrzeugen. Die Anschlussstelle Engers wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.