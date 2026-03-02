Neuwied - Feuerwehreinsatz nach Schwelbrand in der KITA Liebfrauen

Bei Eintreffen der Polizei hatte das Personal die Kinder und sich selbst bereits in der benachbarten Kirche untergebracht. Die Feuerwehr stellte schließlich einen kleinen Schwelbrand in einem Lagerraum fest, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Es entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde durch das umsichtige Handeln der KITA Mitarbeiterinnen niemand. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt sein.



