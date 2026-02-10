Neuwied
Neuwied - Diebstahl von Grabschmuck
Seit dem 05.02.2026 kam es auf verschiedenen Friedhöfen der Stadt Neuwied zu zahlreichen Diebstählen.

Hierbei wurde scheinbar gezielt Grabschmuck entwendet. Neben den Friedhöfen Neuwied, wurde möglicherweise durch die gleiche Täterschaft auch mindestens ein Grab auf dem Friedhof Dierdorf angegangen.
Es wird darum gebeten, auffälliges Verhalten oder verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zeitnah Ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0.

