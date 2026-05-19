Neuwied – Diebstahl im Zusammenhang mit Spendensammlung

Diese bat um eine Unterschrift und eine Spende für Gehörlose. Da das Ehepaar aufgrund des aufdringlichen Verhaltens der Frau nach anfänglicher Zustimmung doch keine Spende mehr entrichten wollte, entriss die Frau dem Ehepaar das Bargeld und flüchtete.

Zeugen, die ebenfalls Kontakt mit dieser Dame hatten oder anderweitig sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder der Identität der Frau geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-131 oder -0 in Verbindung zu setzen.



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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

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Telefon: 02631/878-0





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