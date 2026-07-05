Neuwied
Neuwied - Diebstahl einer Baggerschaufel - Zeugensuche!
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

In einem Zeitraum mehrerer Tage wurde in Neuwied von der Baustelle der Eisenbahnunterführung Langendorfer Straße ein hydraulisch verstellbarer Baggerlöffel entwendet.

Der Löffel war an einem kleinen Bagger montiert, zum Demontieren war Werkzeug nötig. Die Demontage dürfte einige Minuten gedauert haben, außerdem dürfte zum Abtransport ein Fahrzeug notwendig gewesen sein. Es liegen keine Täterhinweise vor. Daher sucht die Polizei Zeugen, die in der Woche vor dem 05.07.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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