Neuwied
Neuwied – Auffinden von Giftköder
Symbolbild
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dpa

Am Donnerstag, 23.07.2026, gegen ca. 23:30 Uhr, wurden Am Ohligspfad in einer Wiese nahe der Liebfrauenkirche in Neuwied Giftköder in Form von mit scharfkantigen Metallspänen präparierten Fleischresten aufgefunden.


Personen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Die Köder sollten nicht mit bloßen Händen angefasst oder in offenen Abfallbehältern entsorgt werden. Sollten Haustiere mit einem vermeintlichen Giftköder in Kontakt gekommen sein, sollte unverzüglich ein Tierarzt aufgesucht werden. Die Polizei bittet daher Tierhalter um besondere Aufmerksamkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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