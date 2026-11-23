

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines PKW, VW Tiguan, befuhr die B256 aus Fahrtrichtung Schürdt in Fahrtrichtung Obernau.

Eine 28-jährige Fahrzeugführerin eines PKW, Citroen C4, befuhr die K11 aus Fahrtrichtung Berzhausen in Richtung der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße 256. Die Fahrzeugführerin missachtete die Vorfahrt des PKW Tiguan, wodurch es zur Kollision beider PKW kam.

Der 60-jährige Fahrzeugführer und die 48-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 EUR.



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