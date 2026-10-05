Nächtliche Verkehrskontrollen in Leutesdorf

In der Zeit vom 04.10.2026, 23:00 Uhr bis 05.10.2026, 00:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Neuwied stationäre Verkehrskontrollen in der Ortslage Leutesdorf an der B42 durch.

Neben sechs Fahrzeugführern die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, bei dem der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr besteht. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er hat sich künftig für sein Verhalten zu verantworten.



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