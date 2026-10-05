Neben sechs Fahrzeugführern die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, bei dem der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr besteht. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er hat sich künftig für sein Verhalten zu verantworten.
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Nächtliche Verkehrskontrollen in Leutesdorf
Neben sechs Fahrzeugführern die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, bei dem der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr besteht. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er hat sich künftig für sein Verhalten zu verantworten.