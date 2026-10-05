Leutesdorf
Nächtliche Verkehrskontrollen in Leutesdorf

Symbolbild

dpa

In der Zeit vom 04.10.2026, 23:00 Uhr bis 05.10.2026, 00:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Neuwied stationäre Verkehrskontrollen in der Ortslage Leutesdorf an der B42 durch.

Neben sechs Fahrzeugführern die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, bei dem der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr besteht. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er hat sich künftig für sein Verhalten zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren