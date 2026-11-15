Nächtliche Diebstähle aus Fahrzeugen

auf 14.11.2026) kam es im Bereich Michelbach (Westerwald) / Ingelbach zum Diebstahl von Wertgegenständen, insbesondere Geldbörsen und EC-Karten aus unverschlossenen, geparkten Kraftfahrzeugen von Anwohnern. Bislang konnten zwei Geschädigte ermittelt werden.

Der unbekannte Täter ließ nach aktuellem Sachstand im Laufe seiner Tat-Serie eine schwarze Sporttasche in einem Wohngebiet in Ingelbach zurück. Mutmaßlich handelt es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut aus einem angegangenen Fahrzeug. Der Eigentümer der Sporttasche ist jedoch bislang unbekannt.



Die Polizeiinspektion Altenkirchen sucht nun nach Zeugen die gegen 4 Uhr morgens in Michelbach/Ingelbach eine männliche Person auf einem Fahrrad gesehen haben oder Videoaufzeichnung einer verdächtigen Person aus diesem Zeitraum besitzen.



Grundsätzlich empfiehlt die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar in Ihrem Fahrzeug zurück. Was für Sie selbstverständlich erscheint, kann für Diebe einen Anreiz darstellen - beugen Sie Diebstählen vor, indem Sie potenzielle Tatgelegenheiten vermeiden.



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