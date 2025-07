Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 19.07.2025 (19:30 Uhr): "Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer"

Der 26-jährige Motorradfahrer befuhr die Hauptstraße in Hilgenroth, in Fahrtrichtung Breitscheidt. Eine 76-jährige Verkehrsteilnehmerin mit Aufsitzrasenmäher fuhr von einer Nebenstraße auf die Hauptstraße ein, um diese zu überqueren und nahm dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Motorradfahrer leitete eine Bremsung ein und stürzte, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.



