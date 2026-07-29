Unkel
Nachtragsmeldung zum Wohngebäudebrand in Unkel
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen in einem Wohngebiet in 53572 Unkel am 28.07.2026 haben die Ursachenermittlungen der Kriminalinspektion Neuwied ergeben, dass ein technischer Defekt in einer Garage brandursächlich gewesen sein dürfte.

Der Brand beschädigte die Garage, wodurch es zu einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich gekommen sein dürfte. Es stehen noch Gutachten zur genauen Schadenshöhe aus. Das angrenzende Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen.
Im Zuge der Ermittlungen konnten keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten erlangt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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