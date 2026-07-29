Der Brand beschädigte die Garage, wodurch es zu einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich gekommen sein dürfte. Es stehen noch Gutachten zur genauen Schadenshöhe aus. Das angrenzende Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen.
Im Zuge der Ermittlungen konnten keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten erlangt werden.
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Nachtragsmeldung zum Wohngebäudebrand in Unkel
Der Brand beschädigte die Garage, wodurch es zu einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich gekommen sein dürfte. Es stehen noch Gutachten zur genauen Schadenshöhe aus. Das angrenzende Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen.