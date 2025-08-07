Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall B8 Birnbach

Nachtragmeldung zur um 17:01 eingestellten Erstmeldung eines Verkehrsunfalls bei Birnbach: Im Kreuzungsbereich der B8 bei Birnbach kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem polnischen LKW(Zugmaschine samt Auflieger.

Die Fahrerin des PKW wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da bei der Kollision ein LKW-Außentank ausgelaufen war, mussten umfangreiche Maßnahmen zur Reinigung und zum Schutz einer Verunreinigung des Abwassersystems getroffen werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsmaßnahmen musste die B8 zeitweise in beide Richtungen vollgesperrt werden. Eine Teilsperrung blieb über mehrere Stunden bis zum Abschluss der Reinigungsmaßnahmen bestehen. Es waren Feuerwehr, Polizei, Straßenmeisterei und die Untere Wasserbehörde im Einsatz.



