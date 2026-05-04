Friesenhagen
Nachtragsmeldung zu Waldbrand - Zeugenaufruf
Symbolbild
dpa

Mit Presse-Erstmeldung vom 01.05.2026, 18:50 Uhr, informierte hiesige Dienststelle über einen Waldbrand in der Gemarkung Friesenhagen.

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In der Folge kam es aufgrund des Ausmaßes des Brandes zu einem großen Einsatz örtlicher und überörtlicher Katastrophenschutz-Einheiten. Auf die umfangreiche Presseberichterstattung der dortigen Einsatzleitung wird verwiesen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf stellte der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Altenkirchen während des laufenden Einsatzes vor Ort Beamtinnen und Beamte als polizeiliche Verbindungspersonen zur Seite, und gewährleistete so einen direkten Austausch zwischen den Behörden.

Zur Klärung der Brandursache leitete hiesige Dienststelle ein Ermittlungsverfahren ein. Erkenntnisse liegen diesbezüglich bislang jedoch nicht vor, sodass dringend Zeugenhinweise erbeten werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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