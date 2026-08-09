Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf K 19



Trotz sehr schnell eingetroffenen Rettungskräften verstarben der 38-jährige Motoradfahrer und die 33-jährige Sozia noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Der 35-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die K 19 war für die Dauer von vier Stunden im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt.

Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Die Fahrzeuge wurde sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Fehler beim Abbiegen durch den LKW-Fahrer als unfallursächlich anzusehen.

Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, mehrere Notfallseelsorger sowie die Feuerwehr Vettelschoß im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell