Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK'in Wagner-Delzepich
Telefon: 02741 - 926-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)
Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt.