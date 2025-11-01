Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)

Das 2-Familienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand; die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt.

Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK'in Wagner-Delzepich



Telefon: 02741 - 926-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell