Betzdorf
Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)
Das 2-Familienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand; die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt.

Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK'in Wagner-Delzepich

Telefon: 02741 - 926-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

