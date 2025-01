Nachtragsmeldung zu Aktuelle Vermisstensuche im Bereich Betzdorf-Dauersberg v. 08.01.2025 - 21:38

Die Suchmaßnahmen wurden am 09.01.2025 gegen 02:00 Uhr beendet. Im fraglichen Suchgebiet konnte trotz starken Suchmaßnahmen, auch unter Zuhilfenahme von Flächensuchhunden der Rettungshundestaffel und Drohnen der FFWen Rosenheim und Mudersbach niemand aufgefunden werden.

Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass die hilfesuchende Person sich selbst aus der Lage befreien konnte.

Die umliegenden FFWen waren mit 89 Kräften vor Ort. Zudem unterstützten 11 Kräfte des DRK, der Hundestaffel und des THW.



Sollten weiterhin Hinweise zur Sache bestehen, oder eine Person in hilfloser Lage aufgefunden werden, wird um umgehende Meldung an die Polizeiinspektion Betzdorf oder die Rettungsleitstelle gebeten.



