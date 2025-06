Nachtragsmeldung Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 04.06.2025, gegen 19:05 Uhr in der Gemarkung Oberdreis.

Ein, mit vier Personen besetzter Pkw befuhr die L 265 aus Richtung Oberdreis-Lautzert kommend in Fahrtrichtung Steimel. Auf einer Geraden beabsichtigte der 22 Jahre alte Fahrer ein, vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Während des Überholvorganges verlor der Fahrzeugführer auf der regenassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein, auf der Rückbank sitzender, 21 Jahre alter Mann tödlich verletzt. Der Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden teilweise mit Rettungshubschraubern in verschieden Krankenhäuser verbracht. Die L 265 musste aufgrund des Unfallgeschehens für mehrere Stunden voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.



