Elkenroth
Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall Elkenroth L 287
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bezug zu 5959075 Presseerstmeldung Der PKW Fahrer befuhr die L287 in Fahrtrichtung Ortslage Elkenroth.

Er beabsichtigte nach links in die Straße "Bruchstraße" abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer mitsamt Sozius. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden durch den Unfall schwerverletzt und durch zwei Rettungshubschrauber in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. Der PKW Fahrer wurde leicht verletzt.
Die Unfallstelle wurde bis auf weiteres gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741 926-0


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