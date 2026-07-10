Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall Elkenroth L 287

Er beabsichtigte nach links in die Straße "Bruchstraße" abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer mitsamt Sozius. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden durch den Unfall schwerverletzt und durch zwei Rettungshubschrauber in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. Der PKW Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Unfallstelle wurde bis auf weiteres gesperrt.



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