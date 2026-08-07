NACHTRAGSMELDUNG - Schwerer Verkehrsunfall mit drei verstorbenen Personen



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug VW Polo in Fahrtrichtung Dürrholz unterwegs war.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der 19-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW verlor.

Das Fahrzeug geriet sodann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford Focus.

Der Fahrzeugführer sowie die beiden 19- und 16-jährigen Insassen des VW Polo verstarben noch an der Unfallstelle.



Der PKW Ford Focus war ebenfalls mit drei Personen im Alter von 30, 28 und 7 Jahren besetzt. Die Insassen wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.



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