Nachtrag zur Pressemeldung Brand eines Mehrfamilienhauses in Betzdorf am 18.11.2025, 20:08 Uhr.

Die Person ist ehemaliger Bewohner des Hauses, hielt sich aber nicht mehr dort auf. Aktuell ist er dort nur noch amtlich gemeldet.



Somit sind alle Bewohner des Objektes vollständig und wohlbehalten.



Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch nach.



Die Schadenshöhe dürfte in einem niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.



