Anwohner hörten noch, dass sich im Anschluss ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen von der Unfallstelle entfernte.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Nach Kollision mit Andreaskreuz geflüchtet
