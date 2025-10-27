Nach Kollision mit Andreaskreuz geflüchtet

Am 26.10.2025 kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 02:15 Uhr mit einem Andreaskreuz des Bahnübergangs in der Schulstraße im Stadtteil Sassenroth.

Anwohner hörten noch, dass sich im Anschluss ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen von der Unfallstelle entfernte.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



