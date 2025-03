Nach Diebstahl unter erschwerten Umständen in ein Hotel in Unkel konnte der Täter aufgrund eines Zeugenhinweises festgenommen werden.

Der Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht, in der Nacht zum 07.03.2025 in ein Hotel in Unkel eingedrungen zu sein und dort Bargeld sowie Wertgegenstände entwendet zu haben.