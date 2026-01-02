Mülltonnenbrand

Gebhardshain (ots) -



An einem Anwesen im Steinweg gerieten im Laufe des 1.1.2026 mehrere beisammenstehende Hausabfalltonnen in Brand. Da ein Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk anzunehmen ist, leiteten die Polizeikräfte vor Ort ein Ermittlungsverfahren ein.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



