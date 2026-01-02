Mülltonnenbrand

Mudersbach (ots) -



Am 1.1.2026 kam es gegen 01:45 Uhr in der der Straße "Auf'm Strüdchen" zum Brand zweier Mülltonnen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Aufgrund der Umstände wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



