Mülltonnenbrand in Asbach

Am 22.12.2025, um 20:30 Uhr, wurden der Polizei Straßenhaus mehrere brennende Mülltonnen in der Ortslage Asbach in der Straße Paulsgarten gemeldet.

Mehrere Tonnen und ein angrenzender Metallzaun wurden durch den Brand beschädigt. Das Feuer konnte durch den Mitteiler selbstständig gelöscht werden. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Verursacher vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





