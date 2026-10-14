Mudersbach - Nötigung im Straßenverkehr Geschädigte Kinder gesucht

Am 14.10.2026 um 16:30h meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Betzdorf und teilte mit, dass es gegen 16:25h im Bereich Mudersbach Bahnhofstraße und dem Kirmesplatz zu einer Nötigungshandlung ausgehend von einem PKW Fahrer zum Nachteil von 4-5 Kindern auf Fahrrädern gekommen sei.

Dieser habe die Kinder riskant überholt und ausgebremst. Die Kinder seien daraufhin mit den Fahrrädern weggefahren sodass diese bislang unbekannt sind. Den verantwortlichen PKW Fahrer konnte die eingesetzte Streife anhand der Zeugenbeschreibung ermitteln. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte ermittelt werden, dass der 27-jährige Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem lag gegen diesen ein Haftbefehl vor.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet; der Haftbefehl konnte durch Zahlung der Geldstrafe abgewendet werden.

Etwaige Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.



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Polizeiinspektion Betzdorf



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