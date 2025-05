Motorradunfall - Nachtragsmeldung

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass eine 20-jährige Autofahrerin auf der L 258 bei Anhausen, im Baustellenbereich in Richtung Anhausen fuhr.

Ein 65-jähriger Motorradfahrer fuhr in Richtung Rüscheid.

Die Autofahrerin scherte aus um an einem Baufahrzeug vorbeizufahren und übersah hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Verletzte wurde ins Krankenhaus verbracht. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell