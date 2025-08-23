Der Fahrzeugführer stürzte aufgrund der Verschmutzung der Fahrbahn durch Öl. Das Motorrad wurde beschädigt, der Fahrzeugführer blieb unverletzt.
Hinweise auf den Verursacher der Ölspur gibt es momentan nicht.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum Verursacher der Ölspur, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Motorradfahrer verunfallt aufgrund einer Ölspur
