Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Ein Motorrad, besetzt mit einer Mitfahrerin (Sozia), überholte eine Kolonne Traktoren samt Planwagen, auf einem abschüssigen Wirtschaftsweg im Bereich Brombeerschenke in Richtung Leutesdorf. Dabei beschleunigte der Motorradfahrer und verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge stieß das Motorrad gegen eine Natursteinmauer und die Besatzung wurde vom Fahrzeug abgeworfen. Dadurch erlitt selbige schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen berichteten vor Ort von einer sehr auffälligen Fahrweise des verunfallten Fahrzeugführers.



Aus polizeilicher Sicht ist das Verhalten der Ersthelfer / Teilnehmer der Planwagenfahrt als äußerst lobenswert zu bezeichnen.



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