Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr



In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem PKW und wurde anschließend in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Wie durch ein Wunder wurde der 16-Jähriger durch den Unfall nur leicht verletzt. Das Motorrad allerdings wurde völlig zerstört. Auch der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L280 voll gesperrt.



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