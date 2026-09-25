Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Versammlungsaufzug

09.2026) kann es in der Betzdorfer Innenstadt aufgrund einer Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.



In der Zeit von 16:00 Uhr bis voraussichtlich 18:30 Uhr findet der Aufzug Fahrradfahrender unter dem Motto "3. Betzdorfer Critical Mass" statt. Die Veranstaltung beginnt und endet in der Bahnhofstraße und führt im Verlauf über verschiedene innerörtliche Straßen.



Insbesondere auf der Bundesstraße 62 (Kölner Straße beziehungsweise Wilhelmstraße) sowie auf der Landesstraße 288 (Steinerother Straße) kann es im Verlauf des Aufzugs zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen.



Gerüchte über geplante Vollsperrungen wichtiger Durchgangsstraßen können seitens der hiesigen Dienststelle entkräftet werden. Komplettsperrungen sind nicht vorgesehen. Je nach Standort des Aufzugs kann es jedoch vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen und Staubildungen kommen.



Die Polizei wird die Versammlung begleiten und damit die sichere Durchführung sowie die Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit gewährleisten. Gleichzeitig wird die Polizei darauf achten, die Auswirkungen auf den übrigen Verkehr und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.



Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner für die möglicherweise auftretenden kurzfristigen Einschränkungen um Verständnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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