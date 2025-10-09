Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichenschild noch aus dem Jahr 2012 stammte. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde vorgelegt.
Mit nicht versichertem Roller unterwegs
