Mit nicht versichertem Roller unterwegs

Eine Streife der PI Betzdorf kontrollierte am 08.10. gegen 17 Uhr in der Mittelstraße einen 16-jährigen Motorrollerfahrer, dessen Versicherungskennzeichenschild - wie bereits an der Farbe erkennbar war - nicht gültig war.

Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichenschild noch aus dem Jahr 2012 stammte. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde vorgelegt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell