Mit 1,03 Promille am Steuer erwischt

Neuwied - Am 28.01.2025 wurde gegen 23 Uhr ein PKW kontrolliert, der den Beamten mit Fernlicht entgegen kam und nicht abblendete.



Es wurden Anhaltezeichen gegeben, in dessen Folge der PKW einen deutlichen Schlenker über den Gehweg fuhr.

Beim anschließenden Anhaltevorgang vergaß der 48jährige Fahrer nach dem Aussteigen die Handbremse anzuziehen, sodass der Pkw in Richtung des Streifenwagens rollte. Eine Kollision konnte verhindert werden. Insgesamt wies der Fahrer deutlichen Alkoholgeruch, einen schwankenden Gang und eine verwaschene Aussprache auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille.



