Metalldiebstahl

02.2026) kam es in Rotterheide in der Rotterheider Straße zum Diebstahl. Bislang unbekannte(r) Täter betrat(en) hierzu das Grundstück der Geschädigten und entwendeten div. Metall-/Elektroschrott.
Zeugen, die Hinweise insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
