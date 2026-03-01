Metalldiebstahl

Neustadt/Wied
Neustadt/Wied - Rotterheide (ots) - Im Verlauf des vergangenen Freitags (27.

02.2026) kam es in Rotterheide in der Rotterheider Straße zum Diebstahl. Bislang unbekannte(r) Täter betrat(en) hierzu das Grundstück der Geschädigten und entwendeten div. Metall-/Elektroschrott.
Zeugen, die Hinweise insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

