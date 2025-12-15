Daaden
Mercedes durch Eierwürfe beschädigt
Symbolbild
Im Zeitraum zwischen dem Donnerstag, 11.12.8 Uhr, und Freitag, 12.12.2025, 15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft durch Eierwürfe den Mercedes eines 22-jährigen Geschädigten, welcher im Tatzeitraum an der Bahnhofstraße geparkt war.

Daaden (ots) -

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

