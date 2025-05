Mehrfache Straßenverkehrsgefährdung; Zeugenaufruf

Gegen 13:45 Uhr wurde ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gemeldet. Demnach befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes die B 8 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Kircheib. In der Gemarkung Birnbach überholte der Mercedes Fahrer ein Fahrzeug, trotz Gegenverkehr. Der im Gegenverkehr befindliche Fahrer eines Pkw Mini konnte einen Frontalzusammenstoß lediglich aufgrund seiner reaktionsschnellen Verhaltensweise verhindern, sodass es lediglich zu einer Berührung und Schädigung der jeweiligen Außenspiegel kam. Anschließend setzte der Fahrer des Pkw Mercedes seine Fahrt in Richtung Kircheib fort, ohne seinen Verpflichtungen als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Etwa drei Minuten später teilte ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein verunfalltes Fahrzeug auf der B 8 in Höhe der Gemarkung Fiersbach mit. Bei dem unfallbeteiligtem Pkw handelte es sich um einen Mercedes Benz, geführt von einem 70 Jahre alten Mann, dem Verursacher des erstgenannten Verkehrsunfalles. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich in den angrenzenden Straßengraben festfuhr. Der Fahrer versuchte noch, sich durch das Zurücksetzen seines Pkw von der Unfallstelle zu entfernen, was jedoch misslang. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 70-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Beschlagnahme seines Führerscheines angeordnet. Unfallursächlich dürfte die deutliche Alkoholisierung in Verbindung mit zu schneller Fahrweise des Mercedes Fahrers gewesen sein.

Weiterhin war der 70-Jährige für eine weitere Gefährdung zwischen den beiden Verkehrsunfällen verantwortlich. In der Ortschaft Weyerbusch kam es, aufgrund nicht angepasster, zu hoher Geschwindigkeit zu einer Gefährdung einer Frau, die beabsichtigte, die Straße an einem Fußgängerüberweg zu überqueren.

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Fahrweise des Mercedes Fahrers zu weiteren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist. In diesem Fall erbittet die Polizei weitere Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer des, in der Gemarkung Birnbach überholten Pkw wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Entsprechende Angaben bitte direkt an die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell