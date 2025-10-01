Mehrfache Nötigung eines Linienbusses

Der Fahrer des Transporters bremste den Linienbus nachfolgend aus und blockierte diesem die Zufahrt zum Kreisverkehr in Güllesheim durch Querstellen des Fahrzeuges. An der Einmündung der B256 in die Neue Schulstraße in Horhausen blockierte der Fahrzeugführer die Fahrt des Linienbusses erneut durch Querstellen seines Fahrzeuges. Abschließend beleidigte der Fahrzeugführer den Fahrer des Linienbusses und entfernte sich.

Gegen den bislang unbekannten Mann wird wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt.



Zeuge, insbesondere solche, die Angaben zum Sachverhalt oder Angaben zum Fahrzeugführer des Transporters der Marke Fiat machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION

STRAßENHAUS

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Telefon 02634 9520

Telefax 02634 952100

pistrassenhaus@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell