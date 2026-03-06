Mehrerer PKW-Aufbrüche in Melsbach und Altwied

Aufbruchsversuchen. Zielrichtung waren Wertgegenstände und Portemonnaies, die über Nacht in den Fahrzeugen liegen geblieben waren. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Entweder durch Aufhebeln der Türe oder gewaltsames Öffnen der Seitenscheibe. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.
Zeugen, die Hinweise ggf. Aufnahmen von Überwachungskameras bzw. Videoaufzeichnungen zu verdächtigen Fahrzeugen bzw. Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520, der Polizeiinspektion/Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de / pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.
