Mehrerer PKW-Aufbrüche in Melsbach und Altwied

Melsbach & Altwied (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 05.03.2026, auf Freitag, 06.03.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 03:30 Uhr und 05:30 Uhr in Melsbach (in den Straßen Bergstraße, Rheinblick, Wiedhöhe, Mühlenweg) und Altwied in der Burgtorstraße zu insgesamt 8 PKW-Aufbrüchen bzw.

Aufbruchsversuchen. Zielrichtung waren Wertgegenstände und Portemonnaies, die über Nacht in den Fahrzeugen liegen geblieben waren. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Entweder durch Aufhebeln der Türe oder gewaltsames Öffnen der Seitenscheibe. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise ggf. Aufnahmen von Überwachungskameras bzw. Videoaufzeichnungen zu verdächtigen Fahrzeugen bzw. Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520, der Polizeiinspektion/Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de / pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell