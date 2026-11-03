Mehrere Verkehrszeichen entwendet

Bislang unbekannte Täter entfernten dabei insgesamt mehrere Verkehrsschilder von ihren jeweiligen Standorten.



Betroffen waren im Stadtgebiet Kirchen folgende Örtlichkeiten:



Im Nelkenweg wurde ein Verkehrszeichen 274.1 (Beginn einer Tempo-30-Zone) entwendet.

Im angrenzenden Tulpenweg wurde eine Ortstafel (VZ 310) gestohlen.

Im Bereich "Auf dem Molzberg" wurde ebenfalls eine Ortstafel (VZ 310) entwendet.

Eine weitere Ortstafel wurde in der Kirmesfeldstraße von ihrem Standort entfernt.

Darüber hinaus entwendeten bislang unbekannte Täter in Freusburg, im Bereich "Auf der Hub", einen rechtsweisenden Pfeilwegweiser (VZ 432-20).



Der entstandene Schaden für die Stadt Kirchen beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.



Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder möglichen Tatverdächtigen. Hinweise werden telefonisch unter 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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