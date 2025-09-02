An einem Anwesen ist ein Briefkasten, an einem anderen Grundstück ist eine Steinmauer beschädigt worden.
Aufgrund der Vollsperrung der A3 sind in diesem Zeitraum etliche Fahrzeuge, darunter auch LKW, durch die Ortslage geführt worden.
Zeugen, insbesondere solche die Angaben zu unfallbeteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Mehrere Verkehrsunfallfluchten auf Umleitungsstrecke nach Vollsperrung der A3
