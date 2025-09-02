Polizeidirektion Neuwied
Mehrere Verkehrsunfallfluchten auf Umleitungsstrecke nach Vollsperrung der A3

Windhagen, OT Hohn (ots) - Am 02.09.2025 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr kam es im Windhagener Ortsteil Hohn zu zwei Verkehrsunfallfluchten in kurzer Zeit.

An einem Anwesen ist ein Briefkasten, an einem anderen Grundstück ist eine Steinmauer beschädigt worden.
Aufgrund der Vollsperrung der A3 sind in diesem Zeitraum etliche Fahrzeuge, darunter auch LKW, durch die Ortslage geführt worden.

Zeugen, insbesondere solche die Angaben zu unfallbeteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

