Verletzt wurde durch die Unfälle glücklicherweise niemand. In einem Fall war ein Verkehrsteilnehmer mit Sommerbereifung unterwegs und verunfallte.
Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit und die Ausstattung des Fahrzeuges, insbesondere die Bereifung, an die winterlichen Verhältnisse angepasst werden müssen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden.
Mehrere Unfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn
