Mehrere Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Bei einer Verkehrskontrolle am 21.06.2025 gegen 18:40 Uhr in der Bogenstraße konnte festgestellt werden, dass der verantwortliche 52-jährige Fahrer eines roten Dacia alkoholisiert war. Zusätzlich war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Bei der Kontrolle eines Mercedes-Benz am 21.06.2025 gegen 19:00 im Schimmelsberger Weg in Neuwied, wies der 25-jährige Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen auf.

Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, dass der Betroffene unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren war.



Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Beamten am 21.06.2025 gegen ein 21:15 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der die Engerser Landstraße in Schlangenlinien befuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Verdacht bestätigt werden, dass der 50-jährige Radfahrer betrunken mit seinem Fahrrad gefahren war.



Ferner befuhr am 21.06.2025 gegen 03:13 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem schwarzen Volvo die Hüllenberger Straße in Neuwied Feldkirchen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nach einer Feier ebenfalls Fußgänger auf der Straße, die teilweise zur Seite springen mussten um einen Zusammenstoß mit dem Volvo zu verhindern. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer alkoholisiert war.



Gegen alle verantwortlichen Fahrer wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet sowie den Fahrern Blutproben entnommen. Ferner wurden in zwei Fällen die entsprechenden Führerscheine beschlagnahmt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0

pineuwied@polizei.rlp.de





