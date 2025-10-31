Mehrere Sachbeschädigungen



Im Plantagenweg sowie einer Tiefgarage wurden an 4 Fahrzeugen die Heckscheiben der Fahrzeuge mutwillig eingeschlagen.

Ebenso wurde an einem Geschäftshaus in der Wilhelmstr. die Fassade mit einem Permanentmarker beschmiert.



Im Rahmen der Ermittlungen konnte schließlich ein 22-jährigen ermittelt werden, der auch für einen größeren Feuerwehreinsatz im Stadtgebiet gesorgt haben dürfte, als er missbräuchlich einen Notruf wegen eines vermeintlichen Hausbrandes abgesetzt hatte.

Weitere Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926 145

PHK Gerhardus





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell