mehrere PKW in der Grabenstraße beschädigt

Im Tatzeitraum zwischen dem 17.04.25, 18:00 Uhr bis zum 19.04.25, 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz in Höhe der Grabenstraße 10 in Rheinbrohl.

An diesen befinden sich mehrere, längliche Kratzspuren. Aufgrund der Art der Beschädigungen ist von einem vorsätzlichen Handeln mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand auszugehen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



