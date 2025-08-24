Medienerstinformation --- Gebäudebrand

Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Gebäude im Vollbrand. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde eine Warnung der Bevölkerung initiiert:



Bewohner im Bereich der Waldstraße werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Belüftungsanlagen abzustellen.



Die Löscharbeiten sind derzeit im Gange.



Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen.

Soweit der Sachverhalt verifiziert und eine Medienrelevanz erkennbar ist, wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell