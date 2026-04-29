Manipulation an Fahrzeugen

In der Nacht vom 25.26 auf den 26.2026 wurden in der Waldstraße in Neustadt / Wied an zwei geparkten PKW Teile der Reifenventile gestohlen, sodass die Reifen die Luft verloren haben.

Neustadt (Wied) (ots) -



In der Nacht vom 25.4.26 auf den 26.4.2026 wurden in der Waldstraße in Neustadt / Wied an zwei geparkten PKW Teile der Reifenventile gestohlen, sodass die Reifen die Luft verloren haben.



Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 02634/9520 oder unter pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Telefon: 02634/9520

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