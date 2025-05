Maibaumdiebe verlieren Handy

In der Mainacht, 01.05.2025, 03:30 Uhr betraten zwei junge Männer, 22 und 23 Jahre alt, ein Grundstück in Diedenberg und entwendeten den dort aufgestellten Maibaum.



Bei ihrer Flucht mit dem Baum verlor einer der Diebe sein Handy.

Nach dem sie ihre Beute gesichert hatten stellten sie den Verlust fest und orteten das Gerät im Garten der Bestohlenen.

Das Smartphone war durch die Anrufversuche von den Maibaumeignern (45 bis 54 Jahre alt) gefunden worden. Diese warteten nun darauf dass die Täter zum Tatort zurückkehren.

Im Aufeinandertreffen der beiden Gruppen forderten die Maibaumdiebe das Handy zurück was wiederum von den Maibaumeigner verweigert wurde. Nur im Tausch gegen den Baum sollte es ausgehändigt werden.



Es kam zunächst zum verbalen Streit. Dann wurde sich geschubst und bedroht. Schließlich erhielt einer eine Backpfeife und um 04:01 Uhr wurde die Polizei in Betzdorf hinzugerufen um den Streit zu schlichten. In der Folge mussten verschiedene, vermeidbare, Strafanzeigen aufgenommen werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell