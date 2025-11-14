LKW-Fahrer mit über 2 Promille gestoppt

Dabei soll es immer wieder zu Gefährdungen anderer gekommen sein. Eine umgehend entsandte Streife der PI Betzdorf konnte den LKW mit polnischer Zulassung noch im Stadtgebiet Herdorf antreffen und kontrollieren. Ein bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde von dem georgischen Staatsbürger eine Sicherheitsleistung erhoben. Ebenso wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der LKW wurde durch ein Abschleppunternehmen bis auf Weiteres in Verwahrung genommen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zur Fahrweise des LKW oder Meldungen von Zeugen bzw. Geschädigten der gefährlichen Fahrweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



